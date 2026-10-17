चंदौली में बेटे की मौत का सदमा नहीं सह सकी मां, वियोग में तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र के पंडी गांव में बकरी की लूट कर बेटे की हत्या का सदमा मां बर्दाश्त नहीं कर सकी। शुक्रवार को दाह संस्कार कर परिवार के लोग घर पहुंचते हैं कि सोमारी देवी ने भी दम तोड़ दिया। गांव निवासी लालमनी बुधवार को 34 बकरियां लेकर पंडी जंगल में चराने गए थे। रात तक घर नहीं लौटे तो स्वजन उनकी तलाश शुरू की।

गुरुवार को जंगल में उनका शव मिला, जबकि बकरियां गायब थीं। आरोप लगाया कि लालमनी की हत्या कर बकरियां लूट लीं। ग्रामीणों के अनुसार, लालमनी के संतान नहीं थे और अपने भतीजे के साथ रहते थे। बकरियां ही उनकी जीविका का सहारा थीं। मां-बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।