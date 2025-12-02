चंदौली में ट्रकों का नंबर छिपाकर होता है लाल बालू का परिवहन, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, चंदौली। बिहार और यूपी सीमा पर लगे चेक गेट से बचने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रकों का नम्बर प्लेट छिपाकर लाल बालू- गिट्टी का परिवहन किया जा रहा है। सोमवार की रात खान अधिकारी प्रदीप कुमार राज ने लोकेशन देने वाले नितीश यादव और ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि टीम टेंगरा मोड़ के पास वाहनों की जांच कर रही थी। पीआरडी जवान ने ट्रक को रोकने के लिए हाथ दिया लेकिन चालक ने टीम पर ट्रक को चढाने का प्रयास करते हुए भागने लगा। पीछा कर टीम ने मंडी समिति के सामने रोक दिया।

चालक आशुतोष की मोबाईल फोन की जांच किया तो नितीश यादव लोकेशन के नाम फीड था। चालक आशुतोष ने बताया कि नीतीश यादव बिहार का निवासी है। इस समय वह रामनगर में रहता है। बाइक से लोकेशन देकर ट्रकों को पास कराता है।