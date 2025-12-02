चंदौली में ट्रकों का नंबर छिपाकर होता है लाल बालू का परिवहन, मुकदमा दर्ज
चंदौली जिले में लाल बालू के अवैध परिवहन का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ट्रकों पर नंबर प्लेट छिपाकर बालू का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने खनन विभाग की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, चंदौली। बिहार और यूपी सीमा पर लगे चेक गेट से बचने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रकों का नम्बर प्लेट छिपाकर लाल बालू- गिट्टी का परिवहन किया जा रहा है। सोमवार की रात खान अधिकारी प्रदीप कुमार राज ने लोकेशन देने वाले नितीश यादव और ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप है कि टीम टेंगरा मोड़ के पास वाहनों की जांच कर रही थी। पीआरडी जवान ने ट्रक को रोकने के लिए हाथ दिया लेकिन चालक ने टीम पर ट्रक को चढाने का प्रयास करते हुए भागने लगा। पीछा कर टीम ने मंडी समिति के सामने रोक दिया।
चालक आशुतोष की मोबाईल फोन की जांच किया तो नितीश यादव लोकेशन के नाम फीड था। चालक आशुतोष ने बताया कि नीतीश यादव बिहार का निवासी है। इस समय वह रामनगर में रहता है। बाइक से लोकेशन देकर ट्रकों को पास कराता है।
खान अधिकारी ने बताया कि लोकेशन देने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि ट्रांजिट पास नहीं होने पर चार ट्रकों को सीज किया गया है।
बताया कि दो लाख रूपये जुर्माना लगाया गया। इन दिनों बिहार से बालू पूर्वांचल की मंडियों में पहुंच रहा है। सीमा पर चेक गेट से बचने के लिए ट्रक संचालक नंबर प्लेट ही हटा देते हैं। अधिसंख्य ट्रकों के नंबर प्लेट को छिपा दिया जाता है।
