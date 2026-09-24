चंदौली में अब केवल सरकारी भवनों में होंगे विकास कार्य, मनरेगा का 15 करोड़ का भुगतान अटका

जागरण संवाददाता, सकलडीहा (चंदौली)। बीडीओ विजय कुमार सिंह की समीक्षा बैठक में शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया गया कि अब ग्राम पंचायतों में केवल परिषदीय विद्यालय, आंगनबाड़ी, ग्राम सचिवालय और लाइब्रेरी जैसे सरकारी भवनों में ही विकास कार्य कराए जाएंगे। सड़क व नाली निर्माण जैसे अन्य सभी कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

उन्होंने सचिवों को चेतावनी दी कि गाइडलाइन का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्लॉक की 104 ग्राम पंचायतों में तैयार 27 लाइब्रेरियों को इंटरनेट व बिजली सुविधाओं से लैस कर हाईटेक बनाया जा रहा है। दूसरी ओर ब्लॉक में मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों का 15 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान पिछले एक साल से डंप पड़ा है। ग्राम प्रशासकों और कार्यदायी संस्थाओं ने ब्लॉक के बाबूओं व पटल सहायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।