चंदौली में पांचवीं की छात्रा पिंकी बनीं एक दिन की प्रिसिंपल, छात्राओं को मिली शिक्षण की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। मिशन शक्ति के तहत नगर के वार्ड नंबर छह (सिविल लाइन पूर्वी) स्थित पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में शुक्रवार को यह पहल हुई। कक्षा पांच की छात्रा पिंकी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। कक्षा पांच की शिवांगी व अल्का, कक्षा चार की आरुषि व आरोही और कक्षा तीन की सोनी को सहायक अध्यापक की जिम्मेदारी मिली।