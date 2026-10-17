जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग का होगा चौड़ीकरण, निर्माण कार्य के लिए 75 करोड़ मंजूर; अतिक्रमण पर भी चलेगा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, जौनपुर। शहर की सड़कों पर वाहनों का बढ़ता दबाव और आए दिन लगने वाला जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खासकर लता मंगेशकर चौराहे से आजमगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर आवागमन के दौरान लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में इस मार्ग के चौड़ीकरण की पहल से राहत की उम्मीद जगी है। पॉलिटेक्निक से पचहटिया तक करीब पौने चार किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। शहर में करीब पौने चार किलोमीटर हिस्से का फोरलेन होना अभी बाकी है। यह जाम का अहम कारण भी है। इतनी दूरी में डिवाइडर न होने और सड़क के फोरलेन न हो पाने से समस्या और बढ़ जाती है। योजना के तहत डिवाइडर के अलावा सड़क के दोनों ओर दो-दो मीटर चौड़ाई बढ़ाई जानी है। चौड़ीकरण की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य कब शुरू होगा और जाम से मुक्ति की राह कितनी आसान होगी यह देखने वाली बात होगी।

कारण इसके लिए शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण हटवाना होगा। चूंकि इस मार्ग पर वाहनों का दबाव वैसे भी बहुत है ऐसे में यह काम आसान नहीं होगा। जौनपुर से आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर जाने का यही मुख्य मार्ग भी है।

लता मंगेशकर चौराहा पर जाम से जूझते लोग शहर के यातायात का अहम केंद्र, चौड़ीकरण के साथ अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है। लता मंगेशकर चौराहा शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से आजमगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों के साथ स्थानीय आवागमन का दबाव भी रहता है।