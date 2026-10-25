चंदौली में शिकारियों का बिछाया जाल पालतू पशुओं के लिए बना काल, विस्फोटक गोला फटने से भैंस की हुई मौत

जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। सुखदेवपुर गांव में जंगल में चरने गई एक भैंस की विस्फोटक गोला फटने से जान चली गई। भैंस ने जंगल में पड़ा विस्फोटक गोला मुंह में ले लिया था, जिसके फटते ही उसके जबड़े के चिथड़े उड़ गए। पीड़ित पशुपालक सुखदेवपुर निवासी रामबचन ने बताया कि वह रोज की तरह अपनी भैंस को जंगल में चराने ले गए थे।

चरते-चरते भैंस ने जमीन पर पड़े आटे जैसे गोले को चारा समझकर मुंह में ले लिया। वह गोला बम था। मुंह में लेते ही जोरदार धमाका हुआ और भैंस खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। रामबचन ने आरोप लगाया कि जंगल में जंगली सूअर व अन्य जानवरों के शिकार के लिए शिकारी इस तरह के विस्फोटक गोले (बम) रखते हैं। आटे में विस्फोटक और कील मिलाकर बनाए गए यह गोले पालतू पशुओं के लिए जानलेवा बन रहे हैं।