यूएसए और अफ्रीका के निवेशक चखेंगे चंदौली के 'काले चावल की खीर', UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगेगा स्टॉल

उदयनाथ शुक्ल, चंदौली। काले चावल की खीर अब विदेशी निवेशकों की जुबान पर मिठास घोलेगी। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के छह उद्यमी अपने उत्पादों के स्टाल लगाएंगे। इनमें चार उद्यमियों के स्टॉल जरी-जरदोजी, एक का टेक्सटाइल क्राफ्ट और छठा स्टाल काले चावल की खीर का होगा।

नियामताबाद ब्लॉक के कठौड़ी (लौंदा) निवासी रामाश्रय कुमार अपने सहयोगी शशि कुमार के साथ खीर का स्टाल लगाएंगे। सरकार की ओर से स्टाल की निश्शुल्क बुकिंग की गई है। अफ्रीका और यूएसए से आने वाले विदेशी निवेशकों को पहली बार जिले के काले चावल से तैयार खीर का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा।

वर्तमान समय में उत्पादक ने 200 ग्राम खीर का मूल्य 50 रुपये रखा है। रामाश्रय कुमार ने बताया कि स्टॉल पर चीनी व गुड़ मिश्रित खीर के साथ बिना चीनी-गुड़ वाली खीर भी रखी जाएगी। बिना चीनी व गुड़ वाली खीर मधुमेह-हितैषी होगी। काले चावल की खीर को एक जिला, एक व्यंजन के रूप में चयनित किया गया है।

ट्रेड शो में इसकी प्रस्तुति से देश-विदेश के खरीदारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। विदेशी निवेशकों की प्रतिक्रिया से काले चावल की मांग बढ़ने और नए बाजार विकसित होने की उम्मीद है। जरी-जरदोजी, टेक्सटाइल क्राफ्ट और काले चावल की खीर जिले की विविध पहचान को प्रदर्शित करेंगे। नए आर्डर मिलने से स्थानीय उद्यमियों की बाजार पहुंच बढ़ सकती है।