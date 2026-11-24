जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। विकास क्षेत्र में मंगलवार को एंबुलेंस में ही किलकारी गुंज गई। पायलट, ईएमटी और आशा बहू की सूझबूझ से चलती एंबुलेंस में महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने एक स्वस्थ पुत्री को जन्म दिया। इस खुशखबरी के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।

बटौवा गांव निवासी अरविंद की पत्नी धर्मशिला गर्भवती थीं। मंगलवार की सुबह अचानक उनके पेट में तेज दर्द उठा। दर्द बढ़ता देख पति ने फौरन 102 एंबुलेंस को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही 102 एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई और प्रसूता महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ के लिए रवाना हो गई। रास्ते में ही धर्मशिला का दर्द अचानक तेज हो गया। स्थिति को देखते हुए पायलट सर्वेश ने सूझबूझ दिखाते हुए एंबुलेंस को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रोक दिया।

इसके बाद ईएमटी सूरज और आशा बहू कौशल्या ने बिना समय गंवाए एंबुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की। उनकी तत्परता और साहस से एंबुलेंस में ही महिला का प्रसव हो गया और उसने एक पुत्री को जन्म दिया।

प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे। इसके बाद एंबुलेंस जच्चा और बच्चा को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां चिकित्सक ने दोनों का मेडिकल चेकअप किया। जांच में मां और नवजात दोनों स्वस्थ पाए गए।