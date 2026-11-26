जागरण संवाददाता, चंदौली। स्वास्थ्य विभाग में मृतक आश्रित कोटे से कनिष्ठ सहायक पद पर नौकरी पाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस ने बुधवार की देर शाम वाराणसी के रोहनिया थाना के ग्राम बच्छाव निवासी आलोक मौर्या के विरुद्ध सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की है।

आरोपित ने अपने पिता शिवेंद्र प्रताप को अभिलेखों में मृत दिखाया था। साथ ही उन्हें रायबरेली के जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत भी दर्शाया था। पिता को मृत दिखाकर उनके स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से कनिष्ठ सहायक पद पर नौकरी पाने के लिए फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कराया था। इसी आदेश को लेकर वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचा था।

आरोपित ने कार्यालय में 12 अक्टूबर का नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किया था। अधिकारियों को इसकी सत्यता पर संदेह हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशालय से सत्यापन कराया गया। जांच में पता चला कि महानिदेशालय की ओर से इस तिथि को कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था।