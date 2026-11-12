चंदौली में विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय के कमरे में मिला अस्पताल प्रबंधक का शव, साथी फरार

जागरण संवाददाता, पड़ाव (चंदौली)। पीडीडीयू नगर स्थित राज मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल के प्रबंधक पंकज चौबे की बुधवार की सुबह चंदासी स्थित विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय के एक कमरे में शव मिला। घटना की जानकारी के बाद साथी फरार हो गया। पुलिस को बगैर सूचना दिए शव का दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। पिता को आशंका होने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस महाविद्यालय के कमरे को सील कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ में जुट गई है। मोबाइल फोन का सीडीआर मंगाया गया है।

शहबागंज क्षेत्र के कनेरा गांव निवासी पंकज चौबे पिछले करीब चार वर्षों से राकेश तिवारी के मकान में किराये पर रह रहे थे। पीडीडीयू नगर स्थित राज मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल में प्रबंधक पद पर तैनात थे। मृतक के स्वजन के अनुसार वह मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे घर से मुगलसराय स्थित राज मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल में ड्यूटी के लिए निकले थे। रात आठ बजे के बाद घर आने के लिए फोन भी किए थे।

रात आठ बजे के बाद परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो सका। बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे स्वजन को सूचना मिली कि पंकज चंदासी स्थित विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय के एक कमरे में अचेत अवस्था में पड़े हैं। मृतक के भाई रवींद्र चौबे ने बताया कि बंटी नामक युवक ने उनके जीजा को पंकज की तबीयत बिगड़ने और अचेत होने की जानकारी दी थी। स्वजन मौके पर पहुंचे तो पंकज बिस्तर पर पड़े थे।