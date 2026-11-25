जागरण संवाददाता, चंदौली। जनपद में अवैध शराब के भंडारण और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार सुबह कोतवाली चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कैली रोड स्थित एक मकान में छापेमारी कर बिना वैध अनुमति के भंडारित 1070 लीटर अवैध शराब बरामद की है। मौके से 10 पुरुष और दो महिला सहित 14 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें दो बाल अपचारी भी शामिल हैंं।

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने बुधवार सुबह करीब 6:10 बजे कैली रोड स्थित आकाश तिवारी के मकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान मकान के भीतर भारी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण पाया गया। पुलिस ने मौके से 1070 लीटर अवैध शराब, 26,570 रुपये नकद और तस्करी में प्रयुक्त एक स्पेलेंडर मोटरसाइकिल (यूपी-67 डब्ल्यू- 1979) बरामद की है।



बिहार से जुड़ा है तस्करी का नेटवर्क

प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि बिहार के विभिन्न जनपदों से ताल्लुक रखते हैं, जिससे इस गिरोह के अंतरराज्यीय शराब तस्करी से जुड़े होने की पुष्टि होती है।

गिरफ्तार पुरुष आरोपित में चंदौली के बलवन गुप्ता निवासी धानापुर) और मनोज कुमार निवासी सैयदराजा के अलावा बिहार के औरंगाबाद निवासी पंकज कुमार, सचिन कुमार व बाबू लाल कुमार, सिवान निवासी अब्दुल अंसारी, सहरसा निवासी उदय कुमार तथा पटना निवासी मनोज सिंह, सुबोध व कैलाश मंडल शामिल हैं।