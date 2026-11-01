चंदौली में शौचालय की टंकी खोदते समय गिरी दीवार, मलबे में दबकर मजदूर की मौत, एक घायल

जागरण संवाददाता, चंदौली। ज‍िले के रामपुर चौकी क्षेत्र के औवरइया गांव में शौचालय की टंकी खोदते समय ईंट की दीवार गिरने से दो मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में विमल कुमार (34) की मौत हो गई, जबकि प्यारे राम गंभीर रूप से घायल हो गए।

गांव निवासी प्यारे राम के घर टंकी की खोदाई का काम चल रहा था। रामधनी का पुत्र विमल कुमार और प्यारे राम काम कर रहे थे, तभी पास की ईंट की दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से दोनों को मलबे से बाहर निकाला।

सूचना पर रामपुर चौकी प्रभारी विजय राय पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। विमल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया। हालांकि, वाराणसी ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। विमल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।