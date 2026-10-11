जागरण संवाददाता, चंदौली। जगदीशसराय गांव में अंतरजातीय विवाह से नाराज पिता प्रकाश सिंह ने पितृ विसर्जन के अवसर पर शनिवार को दोपहर बाद अपनी बेटी नेहा सिंह का पिंडदान कर दिया। नेहा जुलाई में ही घर छोड़कर गांव के सावन पासवान के साथ राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) चली गई थी। वहां दोनों ने न्यायालय में विवाह कर लिया और अब साथ रह रहे हैं।

बेटी के इस फैसले से नाराज स्वजन ने उससे नाता तोड़ लिया है। पिता का कहना है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माता-पिता तमाम त्याग करते हैं, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में परिवार की भावनाओं का सम्मान भी जरूरी है। बेटी के फैसले से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उधर, नेहा ने भी घर लौटने से इन्कार कर दिया।

बताया कि माता-पिता बच्चों के पालन-पोषण और उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए काफी मेहनत करते हैं। उनकी अपेक्षा रहती है कि बच्चे जीवन के बड़े फैसलों में परिवार को साथ लेकर चलें। नेहा के परिवार की सहमति के बिना विवाह करने से उन्हें गहरी पीड़ा पहुंची। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बेटी का श्राद्ध कर्म किया। चाचा पप्पू सिंह ने बताया कि नेहा को परिवार ने बेटे की तरह पाला और पढ़ाया-लिखाया।