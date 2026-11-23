जागरण संवाददाता, चंदौली। कभी बेमौसम बारिश तो कभी चक्रवात ने किसानों की कमर को तोड़ दिया है। बाढ़ से जहां किसानों की फसल डूबकर हर साल बर्बाद हो जा रही तो वहीं मौसम के बेरुखी से किसान बर्बाद हो जा रहे हैं। 80 प्रतिशत कृषि पर आधारित जनपद में एक लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है। किसानों की क्षतिपूर्ति जिला प्रशासन की ओर से आपदा राहत कोष से दिया जा रहा है।

अर्णब, बाढ़ सहित अन्य दैवीय आपदा से प्रभावित 7959 किसानों के लिए करीब चार करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। इसमें अकेले चक्रवात अर्णब से प्रभावित 4829 कृषकों के लिए 2.42 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं। इसमें से 1556 किसानों के खाते में आनलाइन भुगतान कर दिया गया है। विभाग के पोर्टल के अनुसार ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश, बाढ़ प्रभावित 2530 किसानों को एक करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है जबकि बेमौसम बारिश से प्रभावित 500 किसानों को 17.73 लाख रुपये दिए गए हैं।