चंदौली में अब होगा कड़ा एक्शन, PNG पाइपलाइन के बाद भी LPG सिलेंडर दबाए बैठे हैं 1000 उपभोक्ता

जागरण संवाददाता, चंदौली। पीडीडीयू नगर में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की सुविधा पहुंचने के बाद भी लगभग एक हजार उपभोक्ताओं ने अब तक अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं किया है। इससे दोहरे गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को लेकर विभाग की व्यवस्था के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहें हैं।

दरअसल, पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद नियमानुसार घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना का प्रविधान है। हालांकि, जानकारी के अभाव और कभी-कभार पीएनजी आपूर्ति बाधित होने की आशंका के चलते कई उपभोक्ता दोनों सुविधाएं अपने पास रखे हुए हैं। जनपद में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 4.25 लाख से अधिक है। जबकि पीडीडीयू नगर क्षेत्र में पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहें हैं।