खुर्जा की इस फैशन डिजाइनर की पूरे यूपी में चर्चा, घर से खाना तैयार कर भूखों का पेट भर रही युक्ति

संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर) । समाज में बदलाव केवल सरकारी योजनाओं से ही नहीं, बल्कि समाजसेवा में जुटे लोगों के समर्पण से भी होता है।

नगर निवासी युक्ति कौशिक वंचितों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभर रही हैं। वह ना केवल जरूरतमंदों का पेट भरने का बीड़ा उठाए हुए हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी जुटी हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित संस्थाएं सम्मानित भी कर चुकी हैं।



क्षेत्र के मुहल्ला राधाकृष्ण निवासी युक्ति कौशिक पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। किशोर अवस्था से ही उनके मन में दूसरों के जीवन में उजाला करने की ललक थी। स्नातक की पढ़ाई के साथ उन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और रेडियो जाकी का कोर्स भी किया।

उन्होंने अपने इसी सफर की शुरुआत वंचित बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने और उनकी फीस भरने से की थी। वर्ष 2008 में विवाह के बाद भी उनका सेवा-भाव थमा नहीं, बल्कि पति पाटरी कारोबारी करन कौशिक के सहयोग से और अधिक मजबूत हो गया। जरूरतमंदों की सेवा को अपना मुख्य ध्येय बनाते हुए उन्होंने सबसे पहले गरीबों और भूखों को भोजन कराना शुरू किया।

वह कुष्ठ आश्रम और मलिन बस्तियों में लगातार पहुंचकर लोगों को भरपेट भोजन और खाद्य सामग्री वितरित करती हैं। कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने कई महीनों तक लगातार जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया, जो आज भी अनवरत जारी है। इसके अलावा समय-समय पर बच्चों को बिस्कूट, समोसा, फ्रूटी, फल आदि वितरित करने का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है।