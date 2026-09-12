चीनी के गिरे दाम, फिर भी दुकानों पर अलग-अलग रेट; ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच हो रही कहासुनी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। चढ़ने के बाद चीनी के भाव कम भी हो गए हैं, लेकिन दुकानों पर आज भी अलग-अलग दामों पर चीनी बेची जा रही है। ऐसे में कहीं 56 तो कहीं 58 रुपये प्रति किलोग्राम तक चीनी की बिक्री हो रही है। भाव की असमानता के कारण ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

चीनी की उपलब्धता को लेकर आशंका पैदा हुई तो थोक उपभोक्ताओं और कारोबारियों ने जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदकर रख ली। इससे बाजार में उपलब्ध स्टाक घट गया और दाम तेजी से बढ़ने लगे। लगभग डेढ़ माह पहले चीनी के दामों में भारी उछाल हुआ। 44-45 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चीनी की कीमत अचानक से 70 रुपये प्र्रति किलोग्र्राम तक पहुंच गई, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद बाजार पलट रहा है।

बाजार में जमा अतिरिक्त स्टाक निकलने और नई खरीद कमजोर पड़ने से अब यह फिर से दामों में गिरावट होने लगी है। हालांकि दुकानों पर पुराना महंगा स्टाक है। इस कारण दुकानदार अभी लागत से नीचे बेचने के बजाय पुराना भाव पर चीनी बेच रहे हैं।