बुलंदशहर में मूर्ति लगाने को लेकर विवाद, विधायक पुत्र का युवक को धमकाते वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, पहासू (बुलंदशहर)। पहासू थाना क्षेत्र के अजीजाबाद गांव के निकट स्थित मीण भगवान चौक पर मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की सूचना के बाद रविवार को पहुंचे शिकारपुर विधायक के पुत्र व भाजपा नेता कुश शर्मा का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एक युवक से बहस करते नजर आ रहे हैं।



पहासू-शिकारपुर मार्ग पर शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा के अनुरोध पर मीण भगवान चौक का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंचे विधायक के पुत्र कुश शर्मा ने मीणा समाज के लोगों से बातचीत की। समाज के लोगों ने चौक पर अष्टधातु की मूर्ति स्थापित कराने की बात कही।

इस दौरान मूर्ति स्थापित करने की निर्धारित तिथि बताने को लेकर एक युवक की कुश शर्मा से बहस हो गई। वीडियो में वह युवक को धमकाते व थाना प्रभारी से उसे हवालात में ले जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायारल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।