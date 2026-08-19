यूपी के ओलिंपियन रोइंग खिलाड़ी अरविंद सिंह अर्जुन अवॉर्ड से होंगे सम्मानित, पिता बोले- 'बेटे पर गर्व है'

संवाद सहयोगी, बुलंदशहर। रोइंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे ओलिंपियन अरविंद सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। जिसकी जानकारी होने पर स्वजन गदगद हैं और क्षेत्र के लोग भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। खिलाड़ी के पिता का कहना है कि उनका बेटा गर्व से सीना चौड़ा करा रहा हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ओलिंपिक में अरविंद देश के लिए सोना जरूर जीतकर लाएंगे।



क्षेत्र के गांव खबरा निवासी ओलिंपियन अरविंद के पिता विजय सिंह किसान हैं। किसान परिवार में जन्मे अरविंद 2016 में आर्मी में भर्ती हुए। इसके बाद उनका रुझान खेलों की तरफ हुआ। सेना की तरफ से खेलते हुए उन्होंने रोइंग में बेहतर प्रदर्शन किया। जिसके बाद वह कई पदक जीतकर सफलता की लगातार सीढ़ी चढ़ते गए।

उन्होंने नेशनल स्तर पर कई पदक अपने नाम किए और वर्ष 2021 के टोक्यो में हुए ओलिंपिक में भी प्रतिभाग किया। हालांकि वहां वह पदक नहीं जीत सके थे, लेकिन 11वां स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने चीन में आयोजित हुए एशियन गेम्स में भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था।

जहां उन्होंने रोइंग के लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स द्वितीय स्थान प्राप्त किया और रजत पदक जीत लिया था। रोइंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के चलते उनका चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ है। जिसकी जानकारी होने पर स्वजन खुश हैं और ग्रामीणों समेत क्षेत्र के लोगों में भी हर्ष का माहौल है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह गर्व का पल है। अरविंद ने गांव का नाम देश स्तर पर ऊंचा कर रहे हैं। उनके पिता विजय सिंह का कहना है कि बेटा अरविंद गर्व से उनका सीना चौड़ा कर रहा है। रोइंग में लगातार वह पदक जीत रहा है। अब अर्जुन पुरस्कार के लिए उनके बेटे का नाम चयन किया गया है।

यह उनके लिए हर्ष व गर्व का पल है। जानकारी होने पर अरविंद के पिता के अलावा दादी राजवती, भाई हरकेश सिंह, ताऊ मान सिंह, चाचा शेर सिंह, बड़ी माता केसर देवी, बहन प्रीति व पिंकी समेत सभी स्वजन गदगद हैं। उनका कहना है कि आगामी दिनों में जब अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, तो वह गांव में जश्न मनाएंगे।

बेल्जियम में हैं अरविंद, बोले कोच से मिली जानकारी रोइंग खिलाड़ी अरविंद सिंह ने बताया कि आगामी 24 से 28 अगस्त के बीच वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप हैं। जिसमें वह मेंस सिंगल स्पर्धा में भाग लेंगे। इसके लिए वह बेल्जियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके पुणे आर्मी रोइंग नूड के कोच इस्माइल द्वारा अर्जुन पुरस्कार मिलने की जानकारी हुई है। जिस पर वह बेहद खुश हैं। अरविंद सिंह का कहना है कि यह उनके लिए गर्व का पल है और क्षेत्र के अलावा देश के सभी लोगों का उनके प्रति प्रेम हैं।

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2019 में हैदराबाद में हुई 38वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में दो रजत पदक



2021 में 39वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप पुणे में एक स्वर्ण व एक रजत पदक



2022 नेशनल गेम्स गुजरात में एक स्वर्ण पदक



2023 नेशनल चैंपियनशिप पुणे में रजत पदक



2023 नेशनल गेम्स गोवा में एक स्वर्ण पदक पदक



2025 नेशनल गेम्स भोपाल में एक स्वर्ण पदक



2025 सीनियर रोइंग गेम्स में एक स्वर्ण पदक



2026 सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक

अंतरर्राष्ट्रीय लेवल