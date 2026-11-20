यूपी में एनकाउंटर: कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी ढेर, दिल्ली के चर्चित समीर मर्डर केस में था फरार
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने डी-कंपनी से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को मुठभेड़ में मार गिराया।
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बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने किया एनकाउंटर।
डी-कंपनी से जुड़ा कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी मुठभेड़ में मारा गया।
नसीम पर 25 से अधिक मामले दर्ज थे, छोटा शकील से संबंध।
डिजिटल डेस्क, बुलंदरशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदरशहर में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डी-कंपनी से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को ढेर कर दिया। पुलिस को नसीम दुर्रानी की तलाश लंबे समय से थी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बुलंदरशहर में एनकाउंटर केदौरान नसीम दुर्रानी और पुलिस के बीच कई राउंड फायरिंग हुई थी।
कई राउंड चली गोलियां..
इस दौरान नसीम दुर्रानी को कई राउंड गोलियां लग गईं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।
#WATCH | In a joint operation, the Delhi Police and Noida STF have eliminated notorious gangster Naseem Durrani in an encounter in Bulandshahr, Uttar Pradesh. Naseem Durrani was allegedly involved in the murder of a youth named Sameer, who was shot dead outside Kapil Mishra's office two days ago. Following the incident, police teams were tracking his movements and had received inputs about his presence in Bulandshahr. Acting on the intelligence inputs, the joint team launched an operation to apprehend him, during which an encounter took place and Naseem Durrani was killed. Naseem Durrani had also reportedly been involved in a conspiracy to eliminate gangster Chhota Rajan, with allegations of a contract being taken out for the purpose. Further details regarding the encounter and the operation are awaited: Delhi Police and Noida STF (Visuals source: Police)— ANI (@ANI) November 20, 2026
नसीम दुर्रानी का नाम कई प्रकरण में चर्चा में रहा था। वो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के भी लगातार संपर्क में रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, छोटा शकील ने उसे छोटा राजन की हत्या करने की भी सुपारी दी थी।
25 से अधिक मामले दर्ज
इससे पहले, नसीम दुर्रानी ने कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर समीर नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस पर 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई थी।
वहीं, नसीम के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और लूट जैसे कुल 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, उस पर पाकिस्तानी मूल के तारिक फतेह की हत्या मामले में साजिश रचने का भी आरोप है।
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