संवाद सूत्र, जागरण. जहांगीराबाद (बुलंदशहर)। नगर की बाल मुकुंद धर्मशाला में जीएसटी विभाग की ओर से व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने जीएसटी के नए नियमों, सरकारी योजनाओं और व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।

डिप्टी कमिश्नर ललन मौर्य, असिस्टेंट कमिश्नर राम सिंह यादव और वाणिज्य कर अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कि जीएसटी लागू होने से पहले वैट, वाणिज्य कर और व्यापार कर के तहत बकाया मूलधन जमा करने पर पात्र व्यापारियों को ब्याज माफी योजना का लाभ मिल सकता है। छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल की गई है।