आगरा में जन्मे सोनू निगम, 3 साल की उम्र में दिखाई संगीत की प्रतिभा; पिता अगम ने खोले बॉलीवुड सिंगर की कामयाबी के राज

संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर)। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम के पिता और जाने-माने गायक अगम कुमार निगम सोमवार को खुर्जा पहुंचे। जहां उन्होंने अपने जीवन के सफर को लेकर लोगाें को जानकारी दी और पाटरी उत्पादों को देखते हुए कारीगरी की जमकर सराहना की।

अग्रवाल तिराहे पर सोमवार दोपहर को गायक अगम कुमार निगम पहुंचे। जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता मुकेश कुमार समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पाटरी इकाइयों का भ्रमण किया और मिट्टी के आकर्षक उत्पादों को देखा और कारीगरों की सराहना की। इसके अलावा अपने जीवन के संघर्ष और सोनू निगम के संगीत सफर की यादें साझा कीं।

आगरा में हुआ सोनू का जन्म अगम कुमार ने बताया कि उनका जन्म आगरा में हुआ था। जिसके बाद वह फरीदाबाद चले गए। संगीत के प्रति जुनून के चलते उन्होंने महज 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और मुंबई का रुख किया। जहां उन्होंने संगीत व गायन की बारीकियां सीखीं। दूर के मुसाफिर म्यूजिक एलबम से पहचान बनाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई।