आगरा में जन्मे सोनू निगम, 3 साल की उम्र में दिखाई संगीत की प्रतिभा; पिता अगम ने खोले बॉलीवुड सिंगर की कामयाबी के राज
बॉलीवुड गायक सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम खुर्जा पहुंचे, जहां उन्होंने पाटरी उत्पादों की कारीगरी की सराहना की। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और बेटे सोनू निगम के संगीत सफर की यादें साझा कीं।
HighLights
अगम कुमार निगम ने खुर्जा में पाटरी उत्पादों की कारीगरी की सराहना की
उन्होंने अपने और बेटे सोनू निगम के संगीत सफर की यादें साझा कीं
सोनू निगम ने मात्र तीन वर्ष की आयु में संगीत प्रतिभा दिखाई
संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर)। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम के पिता और जाने-माने गायक अगम कुमार निगम सोमवार को खुर्जा पहुंचे। जहां उन्होंने अपने जीवन के सफर को लेकर लोगाें को जानकारी दी और पाटरी उत्पादों को देखते हुए कारीगरी की जमकर सराहना की।
अग्रवाल तिराहे पर सोमवार दोपहर को गायक अगम कुमार निगम पहुंचे। जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता मुकेश कुमार समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पाटरी इकाइयों का भ्रमण किया और मिट्टी के आकर्षक उत्पादों को देखा और कारीगरों की सराहना की। इसके अलावा अपने जीवन के संघर्ष और सोनू निगम के संगीत सफर की यादें साझा कीं।
आगरा में हुआ सोनू का जन्म
अगम कुमार ने बताया कि उनका जन्म आगरा में हुआ था। जिसके बाद वह फरीदाबाद चले गए। संगीत के प्रति जुनून के चलते उन्होंने महज 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और मुंबई का रुख किया। जहां उन्होंने संगीत व गायन की बारीकियां सीखीं। दूर के मुसाफिर म्यूजिक एलबम से पहचान बनाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई।
तीन वर्ष की उम्र में संगीत की प्रतिभा दिखाई
इसके अलावा बेटे सोनू निगम के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि महज तीन वर्ष की उम्र में सोनू ने संगीत में अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। जब वह एक मंच पर क्या हुआ तेरा वादा गाना गा रहे थे। उसी दौरान नन्हे सोनू ने भी मंच पर आने की जिद की। मंच संभालते ही सोनू ने भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें पंक्तियां सुनाई थीं।
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34 साल से शीर्ष पर हैं सोनू
इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह बॉलीवुड के ऐसे इकलौते पिता हैं। जिनके जीवनकाल में ही उनका बेटा पिछले 34 वर्षों से फिल्म जगत में शीर्ष पर सक्रिय है। इसमें कैलाश गौतम, फहीमुद्दीन फम्मन, डीसी गुप्ता, सरदार मनी सलूजा, हरेंद्र सिंह ठाकुर, योगेश गौतम आदि रहे।
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