तीन बार सांसद और पूर्व CM के करीबियों में गिनती, कौन हैं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री? दलितों को साधने की रणनीति

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। भाजपा ने बुलंदशहर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद डॉ. भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर दलितों को साधने का प्रयास किया है। पांच साल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे भोला सिंह का कद भी बढ़ गया है। राष्ट्रीय मंत्री बनने की जानकारी होने पर समर्थकों ने उनके आवास पर पहुंचकर स्वजन को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।

2007 में शुरू हुआ था राजनीतिक सफर जिले के गांव बोहिच निवासी डॉ. भोला सिंह का राजनीतिक सफर वर्ष 2007 में शुरू हुआ था। डॉ. भोला सिंह 2007 में रालोद के टिकट पर शिकारपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ जुड़ गए और भाजपा में शामिल हो गए।