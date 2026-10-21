बुलंदशहर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर बैठी महिला की गोद से गिरा 3 साल का मासूम, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से मौत

संवाद सूत्र, बुलंदशहर। ससुराल जा रहे बाइक सवार दंपती व तीन वर्षीय पुत्र को अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। इससे मां की गोद से मासूम बच्चा गिर गया और ट्रॉली के पहिये की चपेट में आ गया। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मां भी नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मां काे अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया गया है।

मंगलवार दोपहर एक बजे जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव नगला हर्जी निवासी अनिल कुमार, 28 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी व तीन वर्षीय पुत्र मयंक कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर डिबाई कोतवाली क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल गांव करनसिंहपुर जा रहा था।

उसी दौरान सतोह-रनसिंहपुर मार्ग पर सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे मां की गोद से मासूम मयंक नीचे गिर गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिये की चपेट में मयंक आ गया, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई।

वहीं बाइक से नीचे गिरने से सावित्री देवी के सिर में गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में सावित्री देवी को उपचार के लिए सीएचसी लाया गया। जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया।