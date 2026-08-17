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बुलंदशहर में घर के बाहर सो रहे राजमिस्त्री की धारदार हथियार से वार कर हत्या, क्षेत्र में सनसनी

By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:36 PM (IST)

Bulandshahr News: बुलंदशहर के सिकंदराबाद में घर के बाहर सो रहे 50 वर्षीय राजमिस्त्री लियाकत की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच के लिए पांच टीमें गठित की हैं।

घटनास्थल पर विलाप करते स्वजन व लियाकत का फाइल फोटो।

घटनास्थल पर विलाप करते स्वजन व लियाकत का फाइल फोटो।

HighLights

  1. कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र में गुलावठी रोड पर स्थित है मकान

  2. रात में बिजली नहीं आने के कारण मकान के बाहर सो रहे थे

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र में गुलावठी रोड स्थित मकान के बाहर सो रहे राजमिस्त्री की बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल स्थित मर्चरी भेजा है। पुलिस अभी तक हत्या के कारण का पता नहीं लगा सकी है। थाने पर अभी तक इस बाबत किसी के द्वारा तहरीर स्वजन नहीं दी गई है। घटना से लोगों में रोष पनप रहा है, वह पुलिस पर रात्रि गश्त के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगा रहे हैं।

सिकंदराबाद-गुलावठी रोड स्थित मुहल्ला गोरखी में मुर्गी फार्म के पास रहने वाले 50 वर्षीय लियाकत रविवार की रात बिजली नहीं आने के कारण मकान के बार चारपाई पर सो रहे थे। जिनकी बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। सोमवार सुबह चारपाई पर लियाकत का लहूलुहान हालत में शव पड़ा देखकर स्वजन एवं आसपास के लोगों में कोहराम मच गया।

यह सूचना जंगल में लगी आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गयी। मृतक लियाकत राजमिस्त्री का कार्य करता था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शव पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल स्थित मर्चरी भिजवाया। लोगों पुलिस पर रात्रि गश्त के नाम खानापूर्ति करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद से लियाकत की पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। लियाकत के पांच पुत्र व दो पुत्री हैं, जिनमें से तीन पुत्र और दोनों पुत्री अविवाहित हैं।

सीओ सिकंदराबाद दीपक तिवारी ने बताया कि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना स्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का शीघ्र खुलासा करने को पुलिस की पांच टीमों को लगाया गया है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश कर दिया जाएगा।