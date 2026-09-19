बुलंदशहरवासियों के लिए अच्छी खबर: जर्जर रोड का होगा सुदृढ़ीकरण; शासन ने 4.61 करोड़ रुपये स्वीकृत 

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जहांगीराबाद के भाईपुरा दोराहा से कस्बा के अंदर तक क्षतिग्रस्त सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए शासन ने 4.61 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। धनराशि जारी कर दी है। लोक निर्माण विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया है।

प्रांतीय खंड ने कस्बा जहांगीराबाद में बाइपास फीडर रोड के सुदृढ़ीकरण का एस्टीमेट तैयार कर पिछले दिनाें शासन को भेजा था। शासन ने जहांगीराबाद में दो किलोमीटर के बाइपास फीडर रोड के सुदृढ़ीकरण के चार करोड़ के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही धनराशि अवमुक्त कर दी है।

प्रांतीय खंड धनराशि जारी होने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने में जुट गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। अभी तक यह सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जिससे राहगीरों को सड़क से गुजरने में परेशानी उठानी पड़ती है।