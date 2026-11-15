संबंध बनाने का बना रहा था दबाव, रिसेप्शनिस्ट युवती ने बात न मानी तो मुस्लिम युवक ने किए चाकू से 10 वार

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। लैब में एक्स-रे हेल्पर मुस्लिम युवक ने रिसेप्शनिस्ट हिंदू युवती पर चाकू से 10 से अधिक वार किए। लहूलुहान हालत में युवती को जटिया अस्पताल से मेडिकल कालेज भेजा गया। पुलिस ने युवती की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसूचित जाति की महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उसकी 23 वर्षीय बेटी स्वास्तिक लैब में रिसेप्शनिस्ट है। इसी लैब में असद भी एक्स-रे हेल्पर है।

आरोप है कि असद काफी समय से युवती को परेशान कर रहा था और उस पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। शिकायत के बाद भी आरोपित बाज नहीं आया। छुट्टी के बाद आरोपित उसका पीछा करता और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर फब्तियां कसता था। इससे परेशान होकर युवती ने कुछ दिनों तक काम पर जाना भी छोड़ दिया था। स्वजन के समझाने पर वह काम पर जाने लगी। शनिवार दोपहर करीब सवा 12 बजे युवती काउंटर पर बैठी थी। इसी दौरान वहां पर असद पहुंचा। उसने युवती का हाथ पकड़कर गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर आरोपित ने चाकू निकालकर युवती की गर्दन, चेहरे और शरीर पर 10 से अधिक जगह प्रहार किया। इससे वह लहूलुहान हो गई। लैब में बैठीं मरीज अंजू ने बताया कि आरोपित असद ने लैब पहुंचते ही युवती के पास बैठे युवक को हटाया और फिर युवती पर कुछ ही सेकेंड में चाकू से 10 से अधिक प्रहार किए। इसके बाद आरोपित फरार हो गया। घायल युवती को जटिया अस्पताल ले जाया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।