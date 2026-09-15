यूपी में 4 बेटों ने माता-पिता का किया बंटवारा, तलाक मांगने थाने पहुंचे 85 साल के दादा और 80 साल की दादी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर 80 वर्षीय दंपती में पारिवारिक विवाद होने के चलते मामला महिला परामर्श केंद्र काउंसलिंग को पहुंचा। जहां वृद्ध दंपती की काउंसलिंग के बाद समझौता कराया गया है।

महिला परामर्श केंद्र प्रभारी अलका चौधरी ने बताया कि कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी 80 वर्षीय पत्नी के चार पुत्र हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब वृद्ध दंपती को एक-दूसरे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दो पुत्रों ने मां को अपने पास रख लिया और दो ने पिता को अपने साथ रखने का निर्णय लिया।