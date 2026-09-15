सीएम योगी के जबरा फैन ताबिश निसार ने सीने पर बनवाया टैटू, लिखा- Next PM सीएम साहब; VIDEO

जागरण संवाददाता, बिजनौर। कई लोग राजनेताओं के जबरदस्त फैंस होते हैं और लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के जतन करते हैं।

इसी तरह शहर निवासी युवक ताबिश निसार खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरा फैन बताते हैं। ताबिश का कहना है कि योगी सरकार के काम, कानून-व्यवस्था, योजनाओं में भेदभाव न होने और बेटियों की सुरक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी छाती पर स्थायी टैटू बनवाया है।