सीएम योगी के जबरा फैन ताबिश निसार ने सीने पर बनवाया टैटू, लिखा- Next PM सीएम साहब; VIDEO
बिजनौर के ताबिश निसार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी दीवानगी दिखाते हुए अपनी छाती पर 'नेक्स्ट पीएम, सीएम साहब महाराज योगी जी बीजेपी' का स्थायी टैटू बनवाया है।
HighLights
बिजनौर के ताबिश निसार ने बनवाया योगी टैटू
छाती पर लिखा 'नेक्स्ट पीएम, सीएम साहब महाराज योगी जी बीजेपी'
योगी सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर उठाया कदम
जागरण संवाददाता, बिजनौर। कई लोग राजनेताओं के जबरदस्त फैंस होते हैं और लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के जतन करते हैं।
इसी तरह शहर निवासी युवक ताबिश निसार खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरा फैन बताते हैं। ताबिश का कहना है कि योगी सरकार के काम, कानून-व्यवस्था, योजनाओं में भेदभाव न होने और बेटियों की सुरक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी छाती पर स्थायी टैटू बनवाया है।
छाती पर योगी जी का नाम लिखवाते हुए लिखा है कि 'नेक्स्ट पीएम, सीएम साहब महाराज योगी जी बीजेपी'। इस युवक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है और लोग इसपर जमकर टिप्पणी भी कर रहे हैं।
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