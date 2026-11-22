जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन द्वारा जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार बुलंदशहर में लंबे समय से तैनात पांच सीओ का तबादला कर दिया गया है। वहीं जिले की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शासन ने चार नए अधिकारियों को बुलंदशहर भेजा है।

बुलंदशहर से जाने वाले अधिकारियों में सीओ सिटी प्रखर पांडेय को मऊ स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा सीओ खुर्जा अनिल कुमार शाही को मुजफ्फरनगर, सीओ स्याना रामकरण को कमिश्नरेट लखनऊ में सहायक पुलिस आयुक्त, सीओ डिबाई मधुप कुमार सिंह को बरेली तथा सीओ शोभित कुमार को कानपुर देहात भेजा गया है।