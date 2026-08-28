अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर बस और डंपर की टक्कर में 9 साल की बच्ची की मौत, 17 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा क्षेत्र में अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से कानपुर जा रही रोडवेज बस आगे चल रहे रोड़ी से लदे डंपर में पीछे से जा घुसी।

जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में नौ वर्षीय मासूम बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना बगराई मोड़ के निकट हुई। टक्कर होते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री और एसडीएम सत्येंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को कैलाश अस्पताल व जटिया अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में इटावा कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ला निवासी नौ वर्षीय राधिका पुत्री चंदन की मौत हुई है।

हादसे के तुरंत बाद डंपर और बस के चालक वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारु कराया। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।