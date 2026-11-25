जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कार्रवाई की कवायद ढीली पड़ते ही बुधवार को हवा में प्रदूषण का जहर फिर घुलने लगा है। एक्यूआइ 28 अंकों की उछाल भरकर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में धुंध का असर भी बढ़ने लगा है। प्रदूषण की यह स्थिति सेहत पर भारी पड़ने लगी है।

सप्ताह भर से प्रदूषण का असर कम होते ही हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में आंकी जा रही थी, लेकिन हवा की धीमी गति और नमी बढ़ने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। कार्रवाई के प्रति भी जिम्मेदार गंभीर नजर नहीं आए। इसके चलते एक्यूआइ उछाल भरकर खराब श्रेणी के करीब पहुंचने लगा।

ऐसे में धूल एवं धुएं के कण वायुमंडल की निचली सतह पर संघनित होने लगे। सुबह और शाम के समय हल्की प्रदूषण की धुंध की चादर बिछने लगी। मंगलवार को प्रदूषण का असर यह रहा कि एक्यूआइ खराब श्रेणी में पहुंचने से मात्र दस पायदान दूर रहा।

अब बुधवार को आई सीपीसीबी की रिपोर्ट में एक्यूआइ खराब श्रेणी में 218 रिकार्ड किया गया, प्रदूषण की यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक रही। इस कारण सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को आंखों में हल्की जलन और गले में खराश जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह देख चिकित्सक लोगों को सचेत कर रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के जिला सर्विलांस अधिकारी डा. रमित कुमार का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस एवं ह्दय रोगियों को विशेष ध्यान रखने की जरूरी है। सामान्य लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना चाहिए।