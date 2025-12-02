Language
    Bulandshahr News: मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल

    By Rajesh Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    बुलंदशहर में मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शिकारपुर के मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर दुर्घटना के बाद सड़क पर दुर्घटना ग्रस्त ट्रेक्टर

    संवाद सूत्र, जागरण बुलंदशहर। सलेमपुर थाना क्षेत्र के मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली एवं पिकअप की आमने-सामने की टक्कर में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    आमने-सामने की इस टक्कर से स्टेट हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाकर किसी तरह व्यवस्था बनाकर वाहनों का आवागमन शुरू किया। इस व्यवस्था को बनाने में पुलिस को करीब आधा घंटे की मशक्कत करनी पड़ी।

    गांव कैलावन के पास हुआ हादसा

    मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर सोमवार को गेहूं से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शिकारपुर की तरफ से आ रहा था। जबकि पिकअप गाड़ी घरेलू समान लेकर बुलंदशहर से आ रही थी। गांव कैलावन के पास आमने-सामने की दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। जिसमें पिकअप में बैठे तीन लोग गोलू पुत्र सर्वेश, राजीव पुत्र दयाराम एवं शिवम उर्फ मंगला पुत्र ओमप्रकाश निवासी निताई नगला थाना उसहैत बदायूं घायल हो गए।

    तीनों घायलों को आनन-फानन में जिला चिकित्सालय भेजा गया। जहां गोलू की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने स्वजन को घटना की सूचना दी। जिस पर वह जिला अस्पताल पहुंच गए। थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। ट्रैक्टर पुलिस के कब्जे में है, जबकि चालक फरार है।

