दारोगा की टोपी लगाए पुलिस चौकी में रौब झाड़ते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन

संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। सोमवार को एक युवक का पुलिस चौकी में दारोगा की टोपी लगाकर दारोगा की कुर्सी पर बैठने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इंटरनेट पर वायरल वीडियो के आधार पर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर उसका शांति भंग मे चालान कर दिया।

इंटरनेट पर सोमवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई। वायरल वीडियो थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अकबराबाद में चंडी देवी पुलिस चौकी का बताया जा रहा है।

वायरल हो रही वीडियो में अकबराबाद निवासी ऊजैर पुत्र असलम दारोगा की टोपी लगाए हुए हैं और दारोगा की कुर्सी पर बैठकर अपना रोब ग़ालिब करता दिखाई दे रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने खूब कमेंट करने शुरू कर दिए। जिसके बाद पुलिस हरकत में आयी। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दिए आरोपित युवक ऊजैर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसका शांति भंग में चालान कर दिया। सीओ नगीना अंजनी चतुर्वेदी का कहना है कि वायरल वीडियो काफी पुराना है। प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

