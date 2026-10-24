UPSSSC Exam: QR कोड स्कैन कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे अभ्यर्थी, सेंटर खाेजने को बिजनौर ट्रैफिक पुलिस ने की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, बिजनौर। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए परीक्षा केंद्रों की लोकेशन से संबंधित एकीकृत क्यूआर कोड जारी किया गया है। इसकी मदद से अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र की सटीक लोकेशन गूगल मैप पर देख सकेंगे और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी आसानी से जान सकेंगे।

यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा के लिए जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 30 अक्टूबर तथा एक नवंबर को परीक्षा होनी है। परीक्षा देने के लिए लखनऊ समेत अन्य बाहरी जिलों से भी परीक्षार्थी आएंगे। केंद्र तक पहुंचने का रास्ता ही न ढूंढते रह जाएं इसके लिए यातायात पुलिस ने उपाय खोजा है। यातायात पुलिस ने परीक्षा केंद्रों का क्यूआर कोड जारी किया है। क्यूआर कोड को प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। इनमें शहर के प्रमुख चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और परीक्षा केंद्रों के आसपास के स्थान शामिल हैं।