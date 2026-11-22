जागरण संवाददाता, बिजनौर। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को सी हैवी शीरे से एथेनाल बनाने का लक्ष्य दिया है। चीनी मिलें 90 करोड़ लीटर शीरा बनाएंगी। इस शीरे की मिलावट पेट्रोल में की जाएगी। बी हैवी शीरे और सिरप से एथेनाल बनाने पर रोक है। मिल इस बार सी हैवी शीरे से ही एथेनाल बनाएंगी। मिलों ने इस पर काम शुरू भी कर दिया गया है।

गन्ने की 0238 प्रजाति ने किसानों को बंपर पैदावार दी। इससे चीनी का पैदावार बढ़ा और दाम घट गए। इस पर भारत सरकार ने चीनी का उत्पादन कम करने के लिए बी हैवी शीरे और सिरप से एथेनाल बनाने पर जोर दिया है। एथेनाल बनाने के लिए जिले में भी पांच मिलों ने डिस्टलरी लगाई। केंद्र सरकार ने मिलों में बी हैवी और सिरप से एथंनाल बनाने पर रोक लगा दी है। चीनी मिल इस बार केवल सी हैवी शीरे से ही एथंनाल बनाएंगी। प्रदेश में सी हैवी से 90 करोड़ लीटर एथेनाल बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें जिले की चीनी मिल भी सी हैवी से एथनाल बनाएंगी। एथंनाल को पेट्रोलियम कंपनी 57.97 रुपये प्रति लीटर में खरीदेंगी।

क्या होता है सी हैवी शीरा

गन्ने से चीनी बनने के बाद बचा तरल सी हैवी शीरा होता है। इसमें अगर गन्ने की मिठास बढ़ाई जाए तो बी हैवी शीरा बनता है। एक क्विंटल गन्ने से 4.25 लीटर सी हैवी या 6.25 लीटर बी हैवी शीरा बनता हौ। एक क्विंटल सी हैवी से 22 लीटर और एक क्विंटल सी हैवी से 31 लीटर एथनाल बनता है। पेट्रोल में एथेनाल की मिलावट 20 प्रतिशत तक की जा रही है। अब शत प्रतिशत एथनाल से बनने वाले वाहन भी लांच किए जा रहे हैं।