मोबाइल गेम खेलते समय 10 साल के बेटे की नासमझी पड़ी भारी, बिजनौर में शिक्षक ने गंवाए 9 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बेटे का मोबाइल फोन में गेम खेलना प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को भारी पड़ गया। गेम खेलते समय बालक ने गेमिंग एप ओपन कर दिया। इस दौरान ओटीपी मोबाइल फोन पर आ गया। साइबर ठग ने बालक से ओटीपी नंबर पूछ लिया और अध्यापक के खाते से नौ लाख रुपये साफ कर दिए।

अध्यापक की तहरीर पर एक मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिक्षक पिता के मोबाइल फोन में 10 साल का बेटा खेल रहा था गेम, मुकदमा दर्ज प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक का कहना है कि उसका 10 वर्षीय बेटा गेमिंग एप पर गेम खेल रहा था। इस दौरान एक और गेमिंग एप ओपन कर दिया। लिंक ओपन करते ही एक ओटीपी मोबाइल फोन पर आ गया। इसी बीच साइबर ठग ने बालक से ओटीपी पूछ लिया।