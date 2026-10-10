सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस को मिला नया स्टॉपेज, दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर 12 अक्टूबर से होगा ठहराव

संवाद सहयोगी, बिजनौर। उत्तर रेलवे ने सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस के दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव की व्यवस्था की है। मुरादाबाद मंडल कार्यालय ने ट्रेन संख्या-12038 (दिल्ली-कोटद्वार) और 12037 (कोटद्वार-दिल्ली) का दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर ठहराव 12 अक्टूबर से प्रायोगिक आधार पर शुरू होगा।

उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार, दिल्ली से कोटद्वार जाने वाली ट्रेन संख्या-12038 दिल्ली जंक्शन से सुबह सात बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 7:18 बजे दिल्ली शाहदरा पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 7:20 बजे रवाना होगी।

इसके बाद ट्रेन सुबह 7:50 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी और 7:52 बजे रवाना होगी। वहीं, कोटद्वार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या-12037 रात 9:57 बजे दिल्ली शाहदरा पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद रात 9:59 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रात 10:20 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी।