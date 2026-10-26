शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग लगने के मामले में RPF की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ से आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बिजनौर। शहीद एक्सप्रेस ट्रेन में नगीना स्टेशन पर शुक्रवार देर रात आग गंधक पोटाश से लग गई थी। इस मामले में धामपुर आरपीएफ चौकी में एक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरपीएफ ने आरोपित को शनिवार रात लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के पास से पटाखा छुड़ाने वाली लोहे की नाल बरामद हुई है। आरोपित को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

अमृतसर से चलकर जयनगर जा रही शहीद एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच एस-6 में आग लग गई थी। चेन पुलिंग कर ट्रेन को नगीना रेलवे स्टेशन के पास बिजनौर रोड पर डबल फाटक के पास रोक दिया गया था। पुलिस, दमकल और रेलवे स्टाफ ने आग को बुझाकर स्थिति को सामान्य किया।