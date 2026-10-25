बिजनौर का मामला : निलंबित निरीक्षक और सिपाही ने वीडियो में कहा-हमने कर ली मानसिक शादी

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बढ़ापुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की ओर से थाने के ग्रुप में अश्लील वीडियो डालने के मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। शुक्रवार को निलंबित निरीक्षक और जीआरपी की महिला सिपाही ने एक वीडियो जारी कर आपस में मानसिक रूप से शादी करने का दावा किया है। प्रसारित वीडियो को एआइ से बनाया हुआ बताया था। उधर, निलंबित निरीक्षक की पत्नी ने एसपी बिजनौर को अपना वीडियो भेजकर अश्लील वीडियो को प्रसारित होने से रोकने की गुहार लगाई है।

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने एक सप्ताह पहले एक मिनट 13 सेकेंड का अश्लील वीडियो थाने के ग्रुप में डाला था। बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया था। वीडियो में महिला के चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि पुरुष की आवाज सुनाई दे रही थी। बुधवार को एसपी ने नीरज को निलंबित कर दिया था। वीडियो में जीआरपी की एक महिला सिपाही नजर आ रही थी। गुरुवार को जीआरपी के सिपाही ने अपनी पत्नी के जीआरपी पुलिस लाइन से गैर हाजिर होने और निलंबित निरीक्षक नीरज से जान को खतरा जताते हुए एसपी बिजनौर और एसपी जीआरपी मुरादाबाद से शिकायत की थी।