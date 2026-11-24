जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले के दो खिलाड़ियों ने वर्ल्ड रॉ पावरलिफ्टिंग द्वारा आयोजित नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात मेडल जीते हैं। संस्कार मित्तल ने स्क्वैट में 187.5 किलोग्राम वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। देवांश मित्तल ने भी 422.5 किलोग्राम वजन अलग अलग विधाओं में उठाकर चार मेडल जीते हैं। दोनों खिलाड़ियों का जिले में आने पर जोरदार स्वागत किया गया।

कोच रजत सिंह के अनुसार, दिल्ली के जीटीबी स्थित लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल में चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। इसमें संस्कार मित्तल ने टीनऐज श्रेणी में स्क्वैट (भार वाली रॉड उठाकर कंधे पर रखकर एक बैठक लगाना) में 187.5 किलोग्राम वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहला रिकॉर्ड 140 किलोग्राम का था।

संस्कार ने स्क्वैट में गोल्ड मेडल जीता। उसने बैंच प्रेस में 100 और डेडलिफ्ट (भार वाली रॉड को जमीन से उठाकर कमर सीधी करना) में 140 किलोग्राम वजन उठाया। इन दोनों विधाओं में उसने रजत पदक जीते। संस्कार ने कुल 227.5 किलोग्राम वजन उठाया।

संस्कार मित्तल के पिता सरॉफा व्यापारी पवन मित्तल लगातार 17 वर्ष से रॉमडोल जुलूस में मुंगेर चैंपियन का खिताब जीत रहे हैं। देवांश मित्तल ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। देवांश ने 75 किलोग्राम भारवर्ग में स्क्वैट में 155 किलोग्राम वजन उठाया।

इसके अलावा उसने बैंच प्रेस में 90 तथा डेडलिफ्ट में 177.5 किलोग्राम वजन उठाया। तीनों श्रेणी में उसने गोल्ड मेडल जीता। ओवरआल परर्फोमेंस में भी देवांश मित्तल ने गोल्ड मेडल जीता है। दोनों खिलाड़ियों के घर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया।