संवाद सूत्र, नगीना (बिजनौर)। बिजनौर-नगीना मार्ग पर चित्तौड़गढ़ चौकी के सामने स्थित रेलवे फाटक पिछले पांच दिनों से बंद है। यहां मरम्मत कार्य चल रहा है। लेकिन मरम्मत कार्य काफी धीमी गति से होकर कारण नगर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग फाटक बंद होने के कारण जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार करने को मजबूर हैं।

इस मार्ग पर पर काफी धीमी गति से रेलवे फाटक पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण स्थानीय नागरिकों, यात्रियों और व्यापारियों दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग के बंद होने से बसें बस अड्डे तक न आकर फाटक के पार ही खड़ी हो रही है और वहीं से वापस लौट रही हैं, जिसके चलते दिल्ली व बिजनौर की ओर जाने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और मरीजों सहित तमाम यात्रियों को अपना सामान स्वयं उठाकर उबड़-खाबड़ व रेलवे ट्रैक से पैदल गुजरना पड़ रहा है।

वहीं मंडी समिति से सब्जी-अनाज लाने वाले वाहनों और दैनिक जरूरतों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगर आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करने के साथ-साथ रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड के आसपास के दुकानदारों की बिक्री भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

मौके पर काम कर रहे मात्र दो मजदूरों ने बताया कि उन्हें कुल 21 आरसीसी स्लीपरों के बीच से मिट्टी हटाकर साफ पत्थर भरने और स्लीपरों को सही स्थान पर बैठाने का कार्य करना है। हालांकि 26 नवंबर की शाम से आवागमन सुचारू कर दिया जाएगा।