जागरण संवाददाता, बिजनौर। विकसित भारत जी राम जी योजना में चलाया गया विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम पहले दिन मनरेगा के तकनीकी सहायकों की हड़ताल की भेंट चढ़ गया। तकनीकी सहायकों व अन्य कार्मिकों के हड़ताल पर होने के कारण पहले दिन केवल 761 रोजगार दिवस ही सृजित हुए। मनरेगा कार्मिकों ने उनका रूका मानदेय दिलाने की मांग की है।

गांवों में रोजगार देने के लिए चल रही विकसित भारत जी राम जी योजना में 23 से 30 नवंबर तक विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत आठ दिन में सवा छह लाख से अधिक रोजगार दिवस सृजित किए जाएंगे। इसके लिए कार्यस्थल आदि पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे, लेकिन सोमवार को तकनीकी सहायकों व अन्य कार्मिक हड़ताल पर चले गए। वे समय पर मानदेय दिलाने सहित अनेक मांग कर रहे हैं।

मनरेगा इंजीनियर्स एसोसिएशन अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पुरुषोत्तम कुमार, सुशील कुमार आदि ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। इनकी हड़ताल के कारण 11 में से छह ब्लाक में काम ही नहीं हुआ। केवल पांच ब्लाक में काम हुआ। स्योहारा में 305, धामपुर में 305, हल्दौर में 346, किरतपुर में 30 और नजीबाबाद में 79 श्रमिकों को ही काम मिल पाया। कुल 761 रोजगार दिवस ही सृजित हुए। उपायुक्त श्रम रोजगार आरबी यादव ने बताया कि मनरेगा कार्मिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस कारण योजना में काम प्रभावित हुआ है। एक दो दिन में स्थिति सुधर जाएगी। श्रमिकों को भरपूर काम दिया जाएगा।