संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। सोने के दामों में लगातार आ रही गिरावट से बैंकों में सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों की परेशानी बढ गई है। आरबीआई की सख्ती के बाद एनबीएफसी कंपनियों एवं कुछ बैकों द्वारा ग्राहकों को सोने की घटी कीमत के अनुपात में प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे है। मार्जिन की कमी पूरी न होने की स्थिति में गिरवी रखा सोना नीलामी तक पहुंच सकता है।

जनवरी 2026 में सोने की कीमत 1.83 लाख रुपये प्रति दस ग्राम थी। नवंबर में साेने की कीमत 1.30 लाख रुपये प्रति दस ग्राम हाे गई। इस स्थिति में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले ग्राहकों की परेशानी बढी है। इससे ऊंचे दाम भाव मेकं कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर दबाव बढ़ा है।

बैकों द्वारा सोना गिरवी रखने के बाद अधिकतम एक साल के लिए गोल्ड लोन दिया जाताा है। बैक व एनबीएफसी कंपनिया ऋण देते समय सोने की कीमत की जांच कराने के बाद ऋण राशि के अनुसार अधिकतम 80 प्रतिशत एलटीवी के आधार पर ऋण जारी करते है।