संवाद सहयोगी, धामपुर। नगर पालिका द्वारा वैश्विक नगर योजना के तहत शासन को नगर में बारात घर व अन्य सुविधाओं के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें निर्धन व आर्थिक कमजोर परिवारों के सुविधा के लिए बारात घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। अब शासन द्वारा स्वीकृति मिल गई है। जिसमें दो करोड़ 84 लाख रुपये से बारात घर तैयार कराया जाएगा।

नगर पालिकाध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह व ईओ रवि शंकर शुक्ला ने बताया कि पालिका क्षेत्र के आर्थिक कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बारात घर बनाया जाएगा। सरकार द्वारा वैश्विक नगर योजना में इसके लिए स्वीकृति मिली है।

धामपुर में एएसपी पूर्वी कार्यालय के सामने मुहल्ला मनिहारी सराय के पास बारात घर तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वीकृति के बाद अभी भूमि पर खोदाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू कराया जाएगा।

कम दाम पर परिवारों को मिलेगी सुविधा पालिकाध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने बताया कि पालिका के 25 वार्डों में नगर पालिका का ऐसा कोई स्थान नहीं है, जो बारात घर या सामुदायिक भवन के रूप में प्रयोग हो सके। पिछले कुछ वर्षों में शादी-समारोह या छोटे आयोजन का विवाह मंडप आदि में करने का प्रचलन बढ़ा है। लेकिन आर्थिक कमजोर परिवार लाखों रुपये देकर मंडपों में अपने कार्यक्रम करने में असमर्थ रहते हैं।