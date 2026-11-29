संवाद सहयोगी, जागरण चांदपुर (बिजनौर)। यदि सब कुछ सही रहा तो जल्द ही चादंपुर-नूरपुर मार्ग की सूरत बदल जाएगी। लोनिवि की ओर से इसके लिए 38.68 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्तावित मार्ग को सात से 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। अधिकारियों की मानें तो प्रस्ताव शासन तक पहुंच चुका है और जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है। जिसके बाद मार्ग पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

बहसूमा-ठाकुरद्वारा-जसपुर स्टेट हाईवे के अंतर्गत चांदपुर से नूरपुर तक करीब 10.6 किलोमीटर तक सड़क बहुत खराब हो चुकी है। यही नहीं, ट्रैफिक भी लगातार बढ़ने से कई बार जाम भी लग जाता है। इन दिनों तो सड़क में बहुत अधिक गड्ढे बन चुके हैं। खास बात यह है कि चांदपुर के चौधरी चरण सिंह चौक से नूरपुर के झंडा चौक तक कई गांव के अलावा इंडस्ट्रीज व सरकारी कार्यालय भी पड़ते हैं। लंबे समय से मार्ग के चौड़ीकरण की मांग भी लगातार उठती आ रही थी। अब चरण सिंह चौक से झंडा चौक तक 10.6 मार्ग के चौड़ीकरण होने की उम्मीद जग गई है।

दरसअल, लोनिवि बिजनौर के अधिशासी अभियंता की ओर से जून माह में इस सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया था। जिसमें 38.68 करोड़ का प्रस्तावित बजट और मार्ग को सात से दस मीटर चौड़ा करना दर्शाया गया। तब से यह प्रस्ताव लंबित था। लेकिन, अब हाल ही में यह प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से प्रमुख सचिव तक पहुंच गया है।