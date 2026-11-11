चंडीगढ़-कटिहार जंक्शन अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से मिलेगी राहत, सामान्य यात्री भी उठा सकेंगे लाभ

संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ट्रेन संख्या-04570 चंडीगढ़-कटिहार जंक्शन अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के अनुसार, ट्रेन संख्या-04570 चंडीगढ़-कटिहार जंक्शन चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। यह स्पेशल ट्रेन अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसके बाद ट्रेन संख्या 04536 के निर्धारित मार्ग और ठहराव के अनुसार आगे संचालित होगी।