बिजनौर के जसकीरत ने 15 सेकंड में 39 जंपिंग जैक्स लगाकर 'बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज कराया नाम, DM करेंगे सम्मान

जागरण संवाददाता, बिजनौर। गांव कुआंखेड़ा निवासी 14 वर्षीय छात्र जसकीरत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह ने मात्र 15 सेकंड में 39 जंपिंग जैक्स लगाकर अपना नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराकर जिले का नाम रोशन किया है।

जसकीरत सिंह ने कुछ दिन पहले बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन लाइव जुड़कर अपना यह करतब दिखाया, जिसे देखकर संस्था के प्रतिनिधियों ने सराहना कर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया है। उनके पिता स्वर्ण सिंह ने बताया कि जसकीरत गांव अगवानपुर के नैनीताल कान्वेंट स्कूल में कक्षा 10 का छात्र है।