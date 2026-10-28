अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रशासक बनीं सहारनपुर की अर्चना त्रिपाठी, सात समंदर पार जिले का नाम किया रोशन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर की विष्णुधाम कॉलोनी निवासी अर्चना त्रिपाठी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रशासक नियुक्त किया गया है। इससे लोगों में खुशी की लहर है।

अर्चना के ससुर डॉ. नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी पुत्रवधु अर्चना ने 12वीं तक की पढ़ाई लखनऊ से की थी। बाद में बरेली की रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और बेंगलुरू में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एचआर मैनेजर के तौर पर कार्य किया।