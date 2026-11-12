गजब चोरी! बिजनौर में विधायक के कर्मचारी बनकर आए और हाईमास्ट लाइट खोल कर ले गए चोर

जागरण संवाददाता, धामपुर (बिजनौर)। स्योहारा मार्ग स्थित गांव सरकड़ा चकराजमल में चोरी का गजब मामला सामने आया है। दो चोर यहां से गांव के मुख्य मार्ग पर मंदिर के बाहर लगी हाईमास्ट लाइट के पोल से छह छोटी लाइटें खोल कर ले गए। बड़ी बात यह है कि दोनों चोरों ने स्वयं को स्थानीय भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा का कर्मचारी बताया, जिसके चलते ग्रामीणों ने उन्हें लाइट खोलने दी। चोरों ने कहा कि यहां बड़ी लाइट लगनी है, इसीलिए लाइट खुलवाई जा रही है।

गांव सरकड़ा निवासी संजीव कुमार, हेमेंद्र चौहान, मुकेश व हेमंत आदि ने बताया कि गांव के मुख्य द्वार पर श्रीबाबा जाहरवीर म्हाड़ी मंदिर बना है इसके बाहर कुछ माह पहले स्थानीय भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा की ओर से हाई मास्ट लाइट लगवाईं गई थी। जिसमें अलग-अलग छह छोटी लाइट लगी हुई थीं। ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार दोपहर बाइक से दो लोग आए उन्होंने लाइट खोलने को कहा। जब ग्रामीणों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह विधायक अशोक कुमार राणा के यहां से आए हैं।